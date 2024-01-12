Жителя ЗКО подозревают в вымогательстве миллиона долларов

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали жителя региона, который вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, сообщает Zakon.kz.

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