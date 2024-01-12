Жителя ЗКО подозревают в вымогательстве миллиона долларов
Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали жителя региона, который вымогал миллион долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемого изобличили в получении денег внутри автомашины Toyota Mark ІІ.
"При обыске транспортного средства в кармашке левого переднего пассажирского сиденья изъято 4 млн тенге. Кроме того, в барсетке злоумышленника обнаружено 50 тыс. тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 194 УК РК "Вымогательство".Пресс-служба ДП ЗКО
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что задержание вымогателей в Караганде попало на видео.
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