В Актобе прекратили производство по делу о призыве к митингу

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Актобе рассмотрено дело в отношении мужчины по факту нарушения законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний (ст.488 ч.7 КоАП РК), сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в отношении подозреваемого был составлен протокол об административном правонарушении о том, что 10 января 2024 года он посредством мессенджера WhatsApp в группу отправил аудиозапись о призыве собраться перед зданием полиции в г. Алматы в поддержку задержанного гражданина С.

"Суд, исследовав представленные доказательства и прослушав в судебном заседании аудиозапись, пришел к выводу, что вина гражданина А. в призыве к митингу не нашла своего подтверждения. Постановлением суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения". Пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Актобе

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее призывы к митингам 25 октября 2023 года прокомментировали в МВД РК.