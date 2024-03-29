Льдину с рыбаком унесло на Алаколе: мужчина погиб
Фото: freepik
В Жетысуской области 29 марта спасатели извлекли тело рыбака, которого накануне унесло на льдине, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, в пяти километрах от села Жайпак на озере Алаколь из-за усиления ветра до 12 м/с произошел откол льдины с рыбаком.
"Спасатели ДЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам. Сегодня в 14:54 силами спасателей тело погибшего рыбака было извлечено из водоема", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в МЧС предупредили, что лед сейчас очень хрупкий, а выходить на него грозит смертельной опасностью.
Ранее сообщалось, что рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае, к счастью, к нему на помощь вовремя пришли спасатели.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript