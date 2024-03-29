Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Льдину с рыбаком унесло на Алаколе: мужчина погиб

Льдину с рыбаком унесло на Алаколе, он погиб, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 18:59 Фото: freepik
В Жетысуской области 29 марта спасатели извлекли тело рыбака, которого накануне унесло на льдине, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в пяти километрах от села Жайпак на озере Алаколь из-за усиления ветра до 12 м/с произошел откол льдины с рыбаком.

"Спасатели ДЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам. Сегодня в 14:54 силами спасателей тело погибшего рыбака было извлечено из водоема", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в МЧС предупредили, что лед сейчас очень хрупкий, а выходить на него грозит смертельной опасностью.

Ранее сообщалось, что рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае, к счастью, к нему на помощь вовремя пришли спасатели. 

Читайте также

Казахстанец, кредит, сестра, мошенничество
Казахстанец оформил на родную сестру кредиты на два миллиона тенге
Лавины в горах Алматы
Крупные лавины сошли в горах Алматы
Еще в одном районе Актюбинской области объявили режим ЧП
Еще в одном районе Актюбинской области объявили режим ЧС
Диана Абдуллаева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: