Льдину с рыбаком унесло на Алаколе: мужчина погиб

В Жетысуской области 29 марта спасатели извлекли тело рыбака, которого накануне унесло на льдине, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в пяти километрах от села Жайпак на озере Алаколь из-за усиления ветра до 12 м/с произошел откол льдины с рыбаком.

"Спасатели ДЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам. Сегодня в 14:54 силами спасателей тело погибшего рыбака было извлечено из водоема", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в МЧС предупредили, что лед сейчас очень хрупкий, а выходить на него грозит смертельной опасностью.

Ранее сообщалось, что рыбака унесло на отколовшейся льдине на Капчагае, к счастью, к нему на помощь вовремя пришли спасатели.