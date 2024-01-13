92 пожара произошли за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки на линию МЧС поступили 174 вызова, из них на пожары и случаи горения 92, сообщает Zakon.kz.

На поисковые, аварийно-спасательные и другие работы пришлось 82 вызова, при которых спасено и эвакуировано 19 человек.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки", - говорится в сообщении министерства.

В пятницу, 12 января, спасатели и огнеборцы совершили 158 выездов, из них на пожары и случаи горения – 65, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 93.