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Происшествия

Взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 21:30 Фото: пресс-служба МЧС РК
11 июля на пульт 112 поступило сообщение о возгорании крыши частного жилого дома и хозяйственной постройки в городе Таразе, сообщает Zakon.kz.

Оперативные действия пожарных позволили предотвратить распространение огня и возможные тяжелые последствия.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ходе тушения своевременно вынесен газовый баллон объемом 50 л, что предотвратило возможный взрыв.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности – залог вашей безопасности и сохранности имущества.

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся на складе в пригороде Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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