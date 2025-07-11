Взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе

Фото: пресс-служба МЧС РК

11 июля на пульт 112 поступило сообщение о возгорании крыши частного жилого дома и хозяйственной постройки в городе Таразе, сообщает Zakon.kz.

Оперативные действия пожарных позволили предотвратить распространение огня и возможные тяжелые последствия. Фото: пресс-служба МЧС РК В ходе тушения своевременно вынесен газовый баллон объемом 50 л, что предотвратило возможный взрыв. Фото: пресс-служба МЧС РК МЧС напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности – залог вашей безопасности и сохранности имущества. Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся на складе в пригороде Алматы.

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