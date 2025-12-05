Автобус с пассажирами столкнулся с экскаватором в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

На шоссе Каркаралы, между селами Кабанбай батыра и Кызылжар Акмолинской области, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и экскаватора. В результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине, а несколько пассажиров получили различные травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после удара произошло возгорание экскаватора. "На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлического оборудования они аккуратно деблокировали водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении. Известно, что пострадавшие госпитализированы. "Возгорание экскаватора ликвидировано. Жертв нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – резюмируется в сообщении. Ранее сообщалось, что иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

