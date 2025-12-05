#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Происшествия

Автобус с пассажирами столкнулся с экскаватором в Акмолинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 23:44 Фото: пресс-служба МЧС РК
На шоссе Каркаралы, между селами Кабанбай батыра и Кызылжар Акмолинской области, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и экскаватора. В результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине, а несколько пассажиров получили различные травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после удара произошло возгорание экскаватора.

"На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлического оборудования они аккуратно деблокировали водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшие госпитализированы.

"Возгорание экскаватора ликвидировано. Жертв нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!" – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Полицейские в Акмолинской области задержали пьяного водителя автобуса с 40 пассажирами
20:23, 10 ноября 2024
Полицейские в Акмолинской области задержали пьяного водителя автобуса с 40 пассажирами
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы: шесть человек пострадали
20:45, 10 марта 2024
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы: шесть человек пострадали
Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы – Хоргос
17:57, 30 мая 2024
Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы – Хоргос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: