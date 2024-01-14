Авария с участием полиции произошла в Алматы: двух сотрудников забрали на скорой

Авария с участие патрульного авто произошла в Алматы на пересечении Достык и Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Водитель Toyota Camry 70 двигался в западном направлении по развязке Аль-Фараби-Достык и вместо того, чтобы свернуть на проспект Достык продолжил движение прямо и столкнулся с бордюром.

Он врезался в бордюр, затем пересек проспект, где столкнулся с автобусом. Несмотря на столкновение автомобиль продолжил движение и снова въехал на бордюр, отчего подскочил и в воздухе опрокинулся на автомобиль сотрудников полиции спецбатальона.



Сотрудники, находившиеся в патрульной машине, и водитель, который в них "влетел" и его пассажир госпитализированы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz