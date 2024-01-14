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Жительница СКО едва не погибла, уснув на диване с сигаретой

пожар в СКО Фото: скриншот видео
13 января в 2:05 дежурному караула пожарной части № 4 службы пожаротушения ДЧС СКО сообщили, что пожилая женщина находится в горящей квартире 2-этажного жилого дома на улице Садовой Рабочего поселка Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

О ЧП рассказали соседи.

Огнеборцы были на месте через 4 минуты. Они быстро проникли в квартиру на 1 этаже и обнаружили женщину, лежащую на дымящемся диване, рядом начинала тлеть мебель.

"Спасибо соседям, они вовремя подняли тревогу… По своему печальному опыту работы знаю – человеку достаточно несколько вдохов дыма, чтобы потерять сознание и погибнуть. Так что цена жизни измерялась в этом случае несколькими минутами! Не мешкая, младший сержант Арман Касымов на руках вынес женщину к окну, там ее принял пожарный-спасатель Болат Ахиетов", – прокомментировал действия огнеборцев начальник караула части Бауржан Бахитов.

Пока огнеборцы тушили возгорание на площади 4 кв. м, из подъезда эвакуировали 10 человек, из них одного 3-летнего ребенка.

Отмечается, что хозяйка квартиры, 1968 г.р., быстро пришла в себя. Медицинская помощь ей не понадобилась.

"Причина возгорания оказалась банальной. Сон с непотушенной сигаретой – одна из распространенных причин пожаров в домах и квартирах. Только вот по статистике подавляющее большинство таких случаев заканчивается трагически. В этой связи ДЧС СКО предупреждает о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности в быту! Соблюдайте их, и беда обойдет вас стороной!" Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Как уточняется, огнеборцы вернулись в часть около 5:00.

Ранее сообщалось, что 14 человек эвакуировали при пожаре в Караганде.

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