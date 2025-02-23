Пожар разгорелся на складе в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы разгорелся пожар на складе, расположенном по улице Толе би в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на месте пожарные работают по повышенному рангу.
Фото: Zakon.kz
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина пострадал в пожаре в Костанайской области.
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