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Происшествия

Пожар разгорелся на складе в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 17:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы разгорелся пожар на складе, расположенном по улице Толе би в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на месте пожарные работают по повышенному рангу.

Фото: Zakon.kz

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина пострадал в пожаре в Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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