Пожар разгорелся на складе в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы разгорелся пожар на складе, расположенном по улице Толе би в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на месте пожарные работают по повышенному рангу. Фото: Zakon.kz О пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина пострадал в пожаре в Костанайской области.

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