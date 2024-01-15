Более 100 человек тушили пожар на складе стройматериалов в Алматы

Пожар на складах в Алматы по ул. Ауэзова, 2/8а разгорелся 14 января в 20:25. На место по повышенному рангу вызова были направлены силы и средства ДЧС города, сообщает Zakon.kz.

По прибытии, через 6 минут спасатели установили, что открытым пламенем горит склад по хранению стройматериалов, в том числе с лакокрасочной продукцией.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Общая площадь пожара, согласно предварительной оценке, более 500 кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

"Создалась угроза распространения огня на соседние и пристроенные склады. Тушение пожара осложнялась большой пожарной нагрузкой в виде заполненных помещений и наличием легковоспламеняющихся изделий (битум, лак, краска). На месте развернута работа штаба, создано 3 участка тушения пожара и определены задачи". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В ходе разведки и тушения пожара обнаружено и эвакуировано 3 кислородных и 4 газбаллона. Их вынесли на безопасное место.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Принятыми мерами пожар локализован в 22:34 и ликвидирован в 22:50.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Не допущено распространение огня на смежные склады по хранению ТМЦ предпринимателей общей площадью более 5 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В ликвидации пожара задействовано 21 единицы техники, более 100 человек состава и службы взаимодействия города (ДП, РЭС, газовая служба и др.).

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся на складах в Алматы.