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Были факты хулиганства: глава МВД о смерти студента из Щучинска

Были факты хулиганства: глава МВД о смерти студента из Щучинска Фото: akorda.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2023 года высказался по делу о гибели Романа Будагова: 19-летний студент из Щучинска скончался при странных обстоятельствах. Его тело обнаружили на железнодорожных путях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов заявил, что дело расследуется.

"Там несколько уголовных дел возбуждено. Но однозначно это не было убийство. Мы это доказали. Но были факты хулиганства, были факты вымогательства. Нами четыре человека, ранее знакомые погибшему, привлечены к ответственности, арестованы", – заявил глава МВД.

Он заявил, что дело расследуется по статье "Доведение до самоубийства".

"Проводится следствие. По окончанию сообщим. Но эти 4 человека идут по хулиганству", – пояснил он.

7 октября на железнодорожных путях в Акмолинской области нашли тело 19-летнего студента из Щучинска Романа Бодагова.

10 октября Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение матери погибшего студента в Щучинске и поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели молодого человека.

Сразу после этого создали специальную следственно-оперативную группу из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции.

11 октября родные 19-летнего студента из Щучинска заявили, что парню угрожали и вымогали с него деньги.

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