16 килограммов улик: масштабная спецоперация прошла в Алматы и Астане

Фото: ДП Алматы

Полицейские провели задержания в Алматы и Астане, накрыв межрегиональную группу, занимавшуюся перевозкой, хранением и сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы. "В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных на территории Алматы и Астаны, задержаны несколько фигурантов. Полицейскими изъяты наркотические средства, денежные средства, а также выявлены тайники, использовавшиеся для хранения запрещенных веществ. Согласно заключению судебной экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства "гашиш" составил более 16 килограммов, что относится к особо крупному размеру", – говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД (@almaty_police_department) Ранее стало известно о задержании казахстанца, который хранил дома 13 кг наркотиков.

