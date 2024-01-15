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Мошенник оформил кредиты на пожилых акмолинцев

Мошенник оформил кредиты на пожилых акмолинцев Фото: pixabay
В полицию Акмолинской области обратились пенсионеры, которые попались на уловки мошенника по схожему сценарию, передает Zakon.kz.

9 января в отдел полиции Бурабайского района обратились двое пострадавших с заявлениями о фактах мошенничества. Неизвестный мужчина разными способами знакомился с пожилыми людьми. Войдя к ним в доверие, он рассказывал им о якобы финансовой организации, которая оказывает материальную помощь нуждающимся. А для получения помощи запрашивал их анкетные данные.

Завладев личными данными пострадавших, мужчина фотографировал заявителей на телефон под предлогом их регистрации в базе. А сам параллельно оформлял на их имя кредиты. А в конце говорил пенсионерам, что регистрация сорвалась из-за  технических неполадок сайта. Так злоумышленник оформил несколько микрозаймов на пожилого мужчину и один товарный кредит на пенсионерку. Общая сумма ущерба составила 620 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастность которого проверяется. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.

Полиция Шымкента задержала подозреваемого в серийном мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул 15 жителей города и Туркестанской области на общую сумму в 32 млн тенге.

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