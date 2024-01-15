Врачи рассказали о состоянии жителя Атырауской области, совершившего самоподжог

15 января в Управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии пострадавшего 62-летнего мужчины, который совершил самоподжог, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что он получил 70% ожогов.

"Состояние критическое. Мужчина все еще находится в реанимации", – цитирует портал "Мой город" представителей управления.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в поселке Доссор 62-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции сейчас начато досудебное расследование по ст. 105 "Доведение до самоубийства".