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Врачи рассказали о состоянии жителя Атырауской области, совершившего самоподжог

состояние пострадавшего Фото: pixabay
15 января в Управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии пострадавшего 62-летнего мужчины, который совершил самоподжог, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что он получил 70% ожогов.

"Состояние критическое. Мужчина все еще находится в реанимации", – цитирует портал "Мой город" представителей управления.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в поселке Доссор 62-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции сейчас начато досудебное расследование по ст. 105 "Доведение до самоубийства".

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