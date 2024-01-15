Врачи рассказали о состоянии жителя Атырауской области, совершившего самоподжог
Фото: pixabay
15 января в Управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии пострадавшего 62-летнего мужчины, который совершил самоподжог, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что он получил 70% ожогов.
"Состояние критическое. Мужчина все еще находится в реанимации", – цитирует портал "Мой город" представителей управления.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области в поселке Доссор 62-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции сейчас начато досудебное расследование по ст. 105 "Доведение до самоубийства".
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