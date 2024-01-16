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Законодательство РК

Курьера, присваивавшего себе товары получателей, задержали в Алматы

Парень Фото: pixabay
Как пояснили в полиции, курьер брал товары для доставки, но не довозил их до получателей, сообщает Zakon.kz.

Зарегистрировавшись в одном из мобильных приложений, мужчина "осуществлял доставку" до тех пор, пока граждане не пожаловались в полицию.

"Недобросовестного курьера вычислили и задержали оперативно. Ему 28 лет. Следствие работает над доказательной базой и проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям", – прокомментировали в полиции Алматы.

Известно, что задержанный ранее уже имел судимость за совершение имущественных преступлений. Он является гражданином Узбекистана.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 часть 3 УК РК "Мошенничество".

Ранее в Астане курьер "подшофе" несколько раз пнул стеклянную дверь кофейни за отказ приема доставленного заказа.

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