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Курьер "подрался" с дверью кофейни в Астане

Курьер "подрался" с дверью кофейни в Астане Фото: скриншот видео
В Астане курьер "подшофе" несколько раз пнул стеклянную дверь кофейни за отказ приема доставленного заказа, сообщает Zakon.kz.

По данному факту участковыми инспекторами полиции установлен 23-летний житель столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Действия хулигана попали в обзор камер видеонаблюдения.

"26 декабря текущего года в 15:20 он, находясь по ул. Туркестан, умышленно повредил чужое имущество. Он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 147-1 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества") КоАП РК. Собранный материал направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения".Пресс-служба Департамента полиции Астаны

Также сообщается, что за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 440 ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") КоАП РК.

Департамент полиции Астаны предупреждает граждан не нарушать общественный порядок. За порчу чужого имущества предусмотрена ответственность.

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