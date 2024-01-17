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В Талдыкоргане женщина запирала в холодном сарае девятилетнего сына

В Талдыкоргане женщина запирала в холодном сарае девятилетнего сына Фото: pixabay
В Талдыкоргане мать избивала и запирала маленького сына в холодном сарае, сообщает Zakon.kz.
"Артему Лебедеву нет десяти, однако несмотря на свой возраст, он не раз подвергался физическому насилию со стороны своей родной матери. По инициативе представительства уполномоченного по правам человека по области Жетысу была создана комиссия, в которую вошли руководители отделов образования и здравоохранения Талдыкоргана, региональный детский омбудсмен, представители социальных служб", – говорится в сообщении уполномоченного по правам человека.


Согласно информации, члены комиссии посетили дом, в котором проживает семья Лебедевых для обследования жилищно-бытовых условий. Мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка. Женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей.

"Так, своего сына, девятилетнего Артема, Светлана Лебедева запирала в сарае в холод. Органы опеки при сопровождении представительства по области Жетысу направили иск о лишении женщины родительских прав в суд. В настоящий момент дело находится на расмотрении, а старший ребенок временно помещен в Центр адаптации для несовершенолетних Талдыкоргана", – заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мать и отчим подозреваются в исчезновении 14-летней девочки из Талдыкоргана. 

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