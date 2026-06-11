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Происшествия

"Поступил в больницу безымянным": тяжело раненного малыша нашли прохожие под окнами дома в Талдыкоргане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 11 июня 2026 года в Талдыкоргане произошел несчастный случай с маленьким ребенком, сообщает Zakon.kz.

Местный журналист Сандугаш Дуйсенова в Instagram сообщила, что в 4 микрорайоне города около пятиэтажки прохожие обнаружили маленького ребенка, которому примерно год.

"По предварительной информации, малыш выпал с одного из верхних этажей. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. Врачи экстренно доставили ребенка в больницу и сейчас борются за его жизнь. Самое страшное, что до сих пор не установлены ни родители малыша, ни квартира, из которой он выпал. Малыш поступил в больницу безымянным", – написала она.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу прокомментировали, что ребенок в настоящее время находится в медицинском учреждении.

"По данному факту проводится расследование. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По окончании расследования будет принято процессуальное решение", – говорится в информации.

Нашли ли родителей малыша, не сообщается.

В Управлении здравоохранения региона на момент выхода новости не прокомментировали состояние ребенка.

Казахстанцам ранее рассказали, почему дети падают из окон и какая ответственность грозит взрослым за это.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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