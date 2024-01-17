Убийство падчерицы в Алматы: подсудимая перекинула вину на сожителя

В Алматы на суде допрошена известная общественница Балжан Турлыбек, обвиняемая в убийстве семилетней падчерицы, сообщает Zakon.kz.

17 января 2024 года в СМУС в ходе главного судебного разбирательства допрошена обвиняемая в убийстве своей падчерицы 47-летняя Балжан Турлыбек.

Она рассказала суду, что семья Карины работала дворниками. По ее словам, девочка жила в плохих условиях, часто голодала и даже попрошайничала на улице с бабушкой.

"Бакен работал у меня, делал ремонт в квартире, приходил с Кариной. Я их кормила. Как-то подарила девочке игрушечную кухню и самокат, она была так счастлива. Бакен всегда жаловался на свою маму. Мы созванивались по видеозвонку и я увидела, что они живут в нечеловеческих условиях", – вспомнила Балжан Турлыбек.

По ее словам, мужчина втерся ей в доверие и пара стала жить вместе. Когда Карина приходила в гости, она жаловалась на родных. Отец и мачеха узнали, что девочка несколько раз сбегала от бабушки. Поэтому они решили ее забрать к себе.

"С первого дня Карина называла меня мамой. Она не знала, что нужно чистить зубы, расчесывать волосы. Я ее этому учила. Каждый день покупала ей вещи, она носила только новое. Всю детскую обставила игрушками. Мы готовились к школе, учили стихи и песни. Наняла репетитора, она зажглась и учила казахский язык. Мы сходили в студию танцев, она была настолько вдохновлена, что стала заниматься танцами. Думала, она в этом году адаптируется в обычной школе, потом отдам ее в музыкальную школу. Позже хотела удочерить ее, потому что планировала с Бакеном строить семью", – поделилась общественница.

Фото: Zakon.kz

По словам подсудимой, отец часто давал ремня девочке за то, что она испражнялась в штаны.

"Бакен сразу мне сказал, что она какает в штаны. Первое время я ее мыла, но потом перестала это делать из-за того, что после ДТП у меня плохо работает рука. Бакен сам стал ее мыть. Как-то они пошли в ванну, я услышала, как Карина закричала: "Папа, не бей!". Он наказывал, давал ей ремня. Я его останавливала, проводила беседу, чтобы он ее не трогал". Балжан Турлыбек

Но, как заявила алматинка, наказания ее сожителя становились все строже: держал девочку под холодным душем, бил секатором и держал запертой на балконе.

"Я заметила, что при Бакене Карина перестала разговаривать. А если его не было, она болтала без умолку, играла, смотрела мультики. Однажды Бакен был пьяным, ребенок пожаловалась мне, что папа ее бил головой об ванну, на кровати душил из-за того, что она не писала. Из-за этого я выгнала его. Он ушел и вернулся через несколько часов еще более пьяный. Забрал Карину. Поздно ночью снова приходил, стучал в дверь, я вызвала полицию, его забрали. Под утро были опять стуки в дверь и голос Карины. Она сказала, что бабушка ее не приняла. Я ее завела, за ней зашел пьяный Бакен. Он ушел спать, а мы пошли в игровой центр". Балжан Турлыбек

Мачеха призналась, что замечала синяки на теле ребенка и даже шишку на голове.

"На попе и ногах девочки были всегда синяки. Я Бакену говорила, что она на танцы ходит и все синяки видны. Он говорил, что не больно ее бьет. А когда стала замечать новые синяки, девочка по заученной фразе говорила: "Я упала на площадке". При своем папе она никогда не плакала, боялась звуки издавать. Когда он ее лупил, она стонала, а Бакен кричал: "Не ной, сама виновата". Балжан Турлыбек

Балжан Турлыбек рассказала свою версию произошедшего в день убийства Карины Закураевой – 10 июня 2023 года.

"Утром я проснулась от того, что Бакен ремнем избивал Карину. В этот момент мне написала медсестра, просила забрать карту Карины. Я Бакена отправила в магазин за продуктами. Умыла Карину, она ничего не сказала. Бакен пришел и сказал, что будет работать с альпинистами. Я сходила за медкартой. В доме показала Карине", – говорит обвиняемая.

Далее общественница якобы решила прибраться дома. Проходя мимо Карины, почувствовала неприятный запах. Она позвонила Бакену Галымжанулы и попросила помыть ее.

"Он пришел и они зашли в ванную. Я закончила пылесосить, слышу струю воды. В ванной увидела, что странно лежит Карина. Рядом обкаканные вещи. Я услышала, что она хрипит. Я позвонила Бакену и сказала: "С ней что-то не то, быстро зайди домой". Пока он пришел, я ее помыла, потому что у нее из рта шла слюна. Он пришел, мы ее помыли и я ее унесла в комнату. Бакен остался в ванной убираться. Он зашел в комнату, говорит, это обморок. Я отправилась в аптеку и просила вызвать скорую". Балжан Турлыбек

По словам мачехи, она в шоковом состоянии стала делать массаж и искусственное дыхание девочке.

"Он принес нашатырь. Потом пришли медики. Я до последнего не верила, что ребенок мертв. Скорая уехала. Я стала ругать Бакена, что ребенок умер, как он объяснит свои побои полиции. Он упал на колени, стал говорить: "Жаным, не сдавай меня, я умру в тюрьме, я не смогу там". Потом приехали полицейские". Балжан Турлыбек

На вопрос, била ли когда-нибудь она Карину, общественница заявила – никогда.

"Я ее полюбила, как родную дочь. Никогда не била ее. Привязалась к ней еще до того, как стали жить вместе. Я тратила на нее с удовольствием деньги". Балжан Турлыбек

Ранее на суде в качестве свидетеля был допрошен папа Карины Бакен Галымжанулы.