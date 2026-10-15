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События

Иностранцы с поддельными визами и чужими документами: что выявил КНБ в аэропортах Казахстана

документ, пограничник, виза, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:16 Фото: gov.kz
В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 15 октября 2026 года, заявили о выявлении у иностранцев поддельных документов в аэропортах страны, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, в сентябре и октябре текущего года в аэропортах Астаны и Алматы при попытке пересечения границы РК по поддельным документам выявлены 19 иностранных граждан.

"Большинство правонарушителей использовали фальшивые визы и бланки документов с установочными данными третьих лиц".Пресс-служба КНБ

Отмечается, что по данным фактам правоохранительными органами проводятся досудебные расследования.

Всего, по данным комитета, с начала 2026 года при осуществлении пограничного контроля пресечено 358 подобных фактов.

В связи с этим Погранслужба КНБ проинформировала, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.

Работа по недопущению в Казахстан лиц с поддельными и чужими документами, как заверили в комитете, проводится Пограничной службой на постоянной основе.

Ранее в КНБ отчитались о результатах деятельности Пограничной службы в сентябре 2026 года. Сообщалось о задержании 4 138 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из которых 3 502 – иностранцы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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