Крупный пожар произошел в Шымкенте: горели строительные магазины
Фото: скриншот видео
В Шымкенте горели строительные магазины "Евролюкс", "Гармония", "Марморит", "Медина", а также склад на улице Айтеке би, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре поступило 17 января в 01:15, пишет Otyrar.
Площадь пожара составляет 1300 квадратных метров, общая площадь здания – 2500 квадратных метров.
"Дым от пожара виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов", – пишет telegram-канал.
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Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.
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