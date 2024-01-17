Крупный пожар произошел в Шымкенте: горели строительные магазины

Фото: скриншот видео

В Шымкенте горели строительные магазины "Евролюкс", "Гармония", "Марморит", "Медина", а также склад на улице Айтеке би, сообщает Zakon.kz.

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