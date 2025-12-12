#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.38
612.6
6.54
Происшествия

Взрыв произошел в одном из кафе в Карагандинской области: пострадали люди

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 22:25 Фото: Zakon.kz
В Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты 12 декабря произошел взрыв газового баллона в одном из местных кафе, после чего здание полностью охватил пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое и интенсивное горение по всей площади заведения. 

"По предварительным данным девять пострадавших на данный момент транспортируются в ближайшую районную больницу где им подготовили койка места и медикаменты для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Мощный взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Уральске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В кафе Астаны взорвался газовый баллон: пострадали шесть человек
16:20, 28 сентября 2024
В кафе Астаны взорвался газовый баллон: пострадали шесть человек
Пожарные в Алматы спасли от взрыва кафе, банк и жилые дома
11:04, 04 сентября 2023
Пожарные в Алматы спасли от взрыва кафе, банк и жилые дома
Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался
19:17, 12 февраля 2024
Взрыв газбаллона в жилом доме Карагандинской области: один из пострадавших скончался
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: