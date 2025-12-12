Взрыв произошел в одном из кафе в Карагандинской области: пострадали люди

Фото: Zakon.kz

В Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты 12 декабря произошел взрыв газового баллона в одном из местных кафе, после чего здание полностью охватил пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое и интенсивное горение по всей площади заведения. "По предварительным данным девять пострадавших на данный момент транспортируются в ближайшую районную больницу где им подготовили койка места и медикаменты для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось о другом происшествии. Мощный взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Уральске.

