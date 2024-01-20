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Законодательство РК

В Кокшетау расследуют драку девушек в ночном клубе

расследование Фото: Zakon.kz
Две жительницы Кокшетау устроили драку, не поделив танцпол. Разнять их не могли даже мужчины. В итоге одну из дам доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов, отмечает КТК.

По словам очевидцев, во время танца одна посетительница случайно задела другую плечом. Они обменялись "любезностями", но на этом не закончили. Словесная перепалка переросла в нешуточную потасовку. Девушки буквально оттаскали друг друга за волосы.

В итоге 27-летняя пострадавшая получила травмы головы и живота. Ее 30-летнюю оппонентку полиции еще пришлось поискать. Есть информация, что одна из них работает помощником судебного пристава, а другая – в учреждении, обслуживающем население.

"Нанесла телесные повреждения 31-летняя жительница города Кокшетау. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст. 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводятся следственные действия". Представитель ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук

Ранее сообщалось, что полиция ведет расследование после массовой драки школьников в Алматинской области.

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