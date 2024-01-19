Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьников Костанайской области частично перевели на дистанционку

дистанционный формат обучения Фото: unsplash
Управление образования Костанайской области предупредило о том, что из-за неблагоприятных погодных условий 19 января школьников переводят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Наша газета", из-за температуры воздуха -28 учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Карабалыкского района будут учиться в онлайн-формате. Также из-за морозов дома будут обучаться: 1 смена с 0-4 класс школ г.Костаная и 1 смена 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина.

Список школ, где школьников переводят на дистанционку:

  • Новоильиновская ОШ – 0-11 кл.;
  • Асенкритовская ОШ – 0-4 кл.;
  • ОСШ им Е. Омарова – 0-4 кл.;
  • ОШ им Б. Майлина – 0-4 кл.;
  • Нагорненская ОСШ – 0-9 кл.;
  • Красносельская ОШ – 0-4 кл.;
  • Набережная ОШ – 0-4 кл.;
  • Николаевская ОСШ – 0-4 кл.;
  • Апановская ОСШ – 0-9 кл.;
  • Майская ОШ - 0-4 кл.;
  • Тобольская ОШ №1 – 0-4 кл.;
  • Кировская ОСШ – 0-9 кл.;
  • Тобольская ОШ №2 – 0-4 кл.;
  • ОШ им С. Ергалиева – 0-4 кл.;
  • Приозерная НШ – 0-4 кл.;
  • Береговая ОШ – 0-4 кл.;
  • Юбилейная ОШ – 0-9 кл.;

В Мендыкаринском районе занятия 1 смены переводятся на ДО с КПП по 4 класс в 14 школах (Введенская ООШ, Будённовская ООШ, Каменскуральская ООШ, Борковская ОСШ, Кызылтусская НШ, Загаринская НШ, Жарсуатская НШ, БШГ.им.А.Чутаева, БШГ им.Г.Жумабаева, Первомайская ООШ, Степановская ООШ, Ивановская НШ, Алешинская ОСШ, Михайловская ООШ); При -27 с КПП по 9 класс Ломоносовская ООШ, Каратальская ООШ, Джангильдинская ООШ, Архиповская ООШ, Лесная ОСШ) остальные 4 школы в штатном режиме.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18-20 января 2024 года. По данным метеорологов, морозы уйдут из Казахстана.

Читайте также

купание
Более 3600 жителей ВКО искупались в водоемах в Крещенскую ночь
Опубликовано совместное заявление президента Казахстана и главы Совета министров Италии
Опубликовано совместное заявление президента Казахстана и главы Совета министров Италии
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
Елена Беляева
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: