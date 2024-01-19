Школьников Костанайской области частично перевели на дистанционку

Управление образования Костанайской области предупредило о том, что из-за неблагоприятных погодных условий 19 января школьников переводят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Наша газета", из-за температуры воздуха -28 учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ Карабалыкского района будут учиться в онлайн-формате. Также из-за морозов дома будут обучаться: 1 смена с 0-4 класс школ г.Костаная и 1 смена 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина.

Список школ, где школьников переводят на дистанционку:

Новоильиновская ОШ – 0-11 кл.;

Асенкритовская ОШ – 0-4 кл.;

ОСШ им Е. Омарова – 0-4 кл.;

ОШ им Б. Майлина – 0-4 кл.;

Нагорненская ОСШ – 0-9 кл.;

Красносельская ОШ – 0-4 кл.;

Набережная ОШ – 0-4 кл.;

Николаевская ОСШ – 0-4 кл.;

Апановская ОСШ – 0-9 кл.;

Майская ОШ - 0-4 кл.;

Тобольская ОШ №1 – 0-4 кл.;

Кировская ОСШ – 0-9 кл.;

Тобольская ОШ №2 – 0-4 кл.;

ОШ им С. Ергалиева – 0-4 кл.;

Приозерная НШ – 0-4 кл.;

Береговая ОШ – 0-4 кл.;

Юбилейная ОШ – 0-9 кл.;

В Мендыкаринском районе занятия 1 смены переводятся на ДО с КПП по 4 класс в 14 школах (Введенская ООШ, Будённовская ООШ, Каменскуральская ООШ, Борковская ОСШ, Кызылтусская НШ, Загаринская НШ, Жарсуатская НШ, БШГ.им.А.Чутаева, БШГ им.Г.Жумабаева, Первомайская ООШ, Степановская ООШ, Ивановская НШ, Алешинская ОСШ, Михайловская ООШ); При -27 с КПП по 9 класс Ломоносовская ООШ, Каратальская ООШ, Джангильдинская ООШ, Архиповская ООШ, Лесная ОСШ) остальные 4 школы в штатном режиме.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18-20 января 2024 года. По данным метеорологов, морозы уйдут из Казахстана.