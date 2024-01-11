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Законодательство РК

Новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане

Новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане Фото: pixabay
Обязать пешеходов уступать дорогу водителям, даже идя на зеленый, планируют в МВД. Об этом стало известно 11 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане хотят ввести новое правило для всех пешеходов. Их могут обязать уступать дорогу автомобилистам даже на зеленый сигнал светофора. Правда, только тем, кто не успел завершить маневр. О разработанных изменениях заявили в МВД, говорится в сюжете телеканала КТК.

Полицейские считают, что пешеходы сами являются виновниками некоторых аварий.

"Транспортное средство заезжает на моргающий, и когда на середине перекрестка находится, загорается зеленый сигнал светофора. В это время должен пешеход убедиться, что действительно указанное транспортное средство завершило маневр или нет. При включении разрешающего сигнала светофора пешеход уступает дорогу транспортным средствам", – заявил старший инспектор по особым поручениям МВД РК Танат Асылжанов.

Главным аргументом полицейских является статистика. За прошлый год пешеходы попадали под колеса больше 400 раз. Эту цифру хотят снизить благодаря новым правилам.

"Молодежь ходит в наушниках, по сторонам не смотрит. Во избежание таких ситуаций мы думаем, что в дальнейшем в этом пункте будут изменения", – добавили в МВД.

Автоэксперты воодушевления полицейских не разделяют. Говорят, что заставить всех жить по новым правилам получится вряд ли.

"Не с того начали, мне кажется, у нас к этому не подготовлено достаточно аналитики. Нет данных о том, как сейчас работают светофоры. Сколько в среднем пешеход ожидает. Например, в той же Астане есть перекрестки, где по 100 секунд нужно ждать зеленого светофора. Плюс ко всему сами параметры перекрестков достаточно просторные. То есть они явно не для пешеходов", – заявил автоэксперт Алексей Алексеев. 

По данным телеканала, новые правила находятся на согласовании с госорганами и на публичном обсуждении. Если поправки одобрят, то они могут заработать уже через месяц.

Материал о том, какие новые нарушения будут выявлять с помощью камер "Сергек", читайте здесь. 

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