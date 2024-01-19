Предлагал дешевое жилье: мошенник обманул алматинцев на 48 млн тенге

Полиция задержала в Алматы уроженца Туркестанской области, который, по версии следствия, развернул в южном мегаполисе нелегальный бизнес. Мужчина предлагал помощь в приобретении дешевого жилья. Ранее его уже судили за аналогичное преступление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 19 января, по подозрению в мошенничестве городская полиция задержала уроженца Туркестанской области, который предлагал услуги по приобретению жилья по заниженной цене.

37-летний мужчина быстро нашел множество "клиентов". За свои услуги он собирал с алматинцев задаток, сумма которого варьировалась по обстоятельствам.



"Общая сумма ущерба составляет около 48 млн тенге. Сейчас следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурант водворен в изолятор временного содержания", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Задержанного ранее уже судили за совершение аналогичного преступления. Другие подробности дела в полиции пока не разглашают.



Ранее стало известно, кто чаще всего попадается на удочку мошенников в Казахстане.

