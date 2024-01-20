В Павлодарской области продолжают поиски молодой матери двоих детей

Фото: скриншот

Уже больше 10 суток волонтеры ищут 26-летнюю Диану Сагинтаеу, которая выехала на работу в Павлодар из дома, находящегося в селе Кызылжар Иртышского района и ее до сих пор нет, сообщает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в: