В Павлодарской области продолжают поиски молодой матери двоих детей
Фото: скриншот
Уже больше 10 суток волонтеры ищут 26-летнюю Диану Сагинтаеу, которая выехала на работу в Павлодар из дома, находящегося в селе Кызылжар Иртышского района и ее до сих пор нет, сообщает Zakon.kz
О пропаже Дианы Сагинтаевой сообщили волонтёры поискового отряда VITA.
У Дианы двое маленьких детей, супруг, а также родные, которые очень волнуются за неё и предполагают, что с ней могло что-то случиться.
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