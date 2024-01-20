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Из-за подъема Иртыша возможно подтопление жилых массивов

поднятие уровня реки Иртыш Фото: акимат Абайской области
Из-за поднятия уровня воды в Иртыше Департамент по ЧС Абайской области переведен на усиленный режим несения службы, сообщает Zakon.kz.

Вопрос поднятия уровня воды в реке Иртыш рассмотрен в Абайской области. Заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось под председательством акима области Нурлана Уранхаева.

"Был рассмотрен вопрос возникновения зажора на реке Иртыш, что послужило поднятию уровня воды. В заседании приняли участие аким города Семей, руководители управлений, представители Департамента чрезвычайных ситуаций".Пресс-служба Абайской области


Отмечается, что в связи с поднятием Иртыша были проведены соответствующие работы.

На сегодняшний день уровень воды составляет 471 см. Температура наружного воздуха -10°С.

предъем воды на реке Иртыш

Фото: акимат Абайской области

уровень воды на Иртыше в Абайской области

Фото: акимат Абайской области

Если ситуация ухудшится, власти области начнут эвакуацию населения. Было определено пространство для отгона скота. Все средства ДЧС области Абай переведены на усиленный режим.

"Ситуация понятная. Нужно полностью отработать. Необходимо, чтобы все средства ДЧС были в полной готовности оказать необходимые меры для жителей. Обеспечение безопасности населения – наша главная задача", – сказал Нурлан Уранхаев.

По итогам заседания подготовлен протокол, который направят в ответственные органы для обеспечения безопасности населения.

В конце декабря резко поднялся уровень воды в реках Актюбинской области.

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Абайская область Уранхаев Нурлан
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