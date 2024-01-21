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В Семее предотвратили подтопление жилых домов

В Семее предотвратили подтопление жилых домов Фото: акимат Абайской области
Власти и ДЧС Абайской области оперативно отреагировали на сообщения о том, что на острове Бейбітшілік вода из Иртыша начала проникать в дома местных жителей, сообщает Zakon.kz

Как пишет Abai news, 20 января в результате шугохода на реке Иртыш образовался зажор в районе старого понтонного моста. После тревожных сообщений аким города и компетентные службы выехали на место. Сотрудники акимата города Семей и ДЧС области Абай провели подворовой обход.

"Благодаря оперативному реагированию вода не проникла в дома. В настоящее время ситуация стабильна, повышение уровня воды не наблюдается", - сообщили в акимате.

Специалисты РГП "Казгидромет" и Иртышской бассейновой инспекции продолжают мониторинг уровня воды и ледовой обстановки на реке Иртыш.

Ранее сообщалось, что в акимате области состоялось заседание областной комиссии, в ходе которого был рассмотрен вопрос поднятия уровня воды на реке Иртыш. В связи с этим, были проведены соответствующие работы. Сейчас уровень воды составляет 471 см. Температура наружного воздуха -10 градусов.

На случай ухудшения ситуации в области как заверили в ДЧС имеются места эвакуации, определено пространство для отгона скота. Все средства ДЧС перейдены на усиленный режим.

"Ситуация понятная. Нужно полностью отработать. Необходимо, что все средства ДЧС были на полной готовности оказать необходимые меры для жителей. Обеспечение безопасности населения - наша главная задача", - сказал аким Нурлан Уранхаев.

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