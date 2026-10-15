Пьяный иностранец дал по газам и попал в неприятности в Алматы – момент попал на видео
Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, инцидент произошел во время патрулирования Алмалинского района.
Экипаж "Буран-230" обратил внимание на подозрительный автомобиль с китайскими государственными номерами, стремительно двигавшийся в западном направлении.
"Водитель не подчинился законному требованию об остановке. Началось преследование. В итоге автомобиль удалось блокировать", – говорится в сообщении ДП.
За рулем находился гражданин Китая. Поведение мужчины вызвало у полицейских обоснованные сомнения в его трезвости, в связи с чем его незамедлительно направили на медицинское освидетельствование.
Экспертиза подтвердила опасения стражей порядка, выявив у водителя алкогольное опьянение средней степени. Мужчину сразу же отстранили от управления транспортным средством, а собранные административные материалы уже передали в суд для принятия решения.
23 июня 2026 года в полиции Алматы рассказали о задержании нетрезвого мужчины, который разъезжал по городу без прав на угнанной машине.