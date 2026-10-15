Пьяный иностранец дал по газам и попал в неприятности в Алматы – момент попал на видео

В Алматы патрульная полиция со погоней заблокировала автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Нарушителем оказался гражданин Китая, который пытался скрыться от стражей порядка по проспекту Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, инцидент произошел во время патрулирования Алмалинского района.

Экипаж "Буран-230" обратил внимание на подозрительный автомобиль с китайскими государственными номерами, стремительно двигавшийся в западном направлении.

"Водитель не подчинился законному требованию об остановке. Началось преследование. В итоге автомобиль удалось блокировать", – говорится в сообщении ДП.

За рулем находился гражданин Китая. Поведение мужчины вызвало у полицейских обоснованные сомнения в его трезвости, в связи с чем его незамедлительно направили на медицинское освидетельствование.

Экспертиза подтвердила опасения стражей порядка, выявив у водителя алкогольное опьянение средней степени. Мужчину сразу же отстранили от управления транспортным средством, а собранные административные материалы уже передали в суд для принятия решения.

23 июня 2026 года в полиции Алматы рассказали о задержании нетрезвого мужчины, который разъезжал по городу без прав на угнанной машине.