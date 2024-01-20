Российская туристка сломала ногу в горах Риддера и не смогла сама выбраться

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

34-летняя женщина приехала из г. Омска провести время в живописной местности Риддера. При катании на сноуборде она сломала ногу в горной местности, в районе базы отдыха. Съехав с трассы, россиянка ударилась о дерево и получила травму, сообщает Zakon.kz.

На место ЧП выехали сотрудники СПЧ-1. "Добравшись до пострадавшей, аккуратно зафиксировали ногу и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Операция по оказанию помощи прошла успешно. Спасатели транспортировали туристку к подошве горы, где уже ожидали врачи скорой помощи". Пресс-служба ДЧС ВКО Спасатели просят туристов соблюдать следующие меры безопасности: желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться на местности;

скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника;

лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями;

запрещается "подрезать" лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего;

при чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Ранее спасатели уже рассказывали о мерах предосторожности в горах в зимний период. Читайте также Автобус провалился под землю в Павлодарской области: стали известны новые подробности Погоня за 17-летним водителем в Шымкенте попала на видео Из-за подъема Иртыша возможно подтопление жилых массивов

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