Российская туристка сломала ногу в горах Риддера и не смогла сама выбраться
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
34-летняя женщина приехала из г. Омска провести время в живописной местности Риддера. При катании на сноуборде она сломала ногу в горной местности, в районе базы отдыха. Съехав с трассы, россиянка ударилась о дерево и получила травму, сообщает Zakon.kz.
На место ЧП выехали сотрудники СПЧ-1.
"Добравшись до пострадавшей, аккуратно зафиксировали ногу и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Операция по оказанию помощи прошла успешно. Спасатели транспортировали туристку к подошве горы, где уже ожидали врачи скорой помощи".Пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели просят туристов соблюдать следующие меры безопасности:
- желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться на местности;
- скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника;
- лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями;
- запрещается "подрезать" лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего;
- при чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
Ранее спасатели уже рассказывали о мерах предосторожности в горах в зимний период.
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