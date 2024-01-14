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Спасатели рассказали о мерах предосторожности в горах в зимний период

горы Фото: Zakon.kz
Сотрудники департамента по ЧС ВКО рассказали, как не попасть в опасную ситуацию в горах, и как действовать при угрозе жизни, если вам не посчастливилось оказаться в такой ситуации, сообщает Zakon.kz.

По словам спасателей, перед тем как выходить в горы нужно помнить, что выходить одному в гору категорически не рекомендуется. Выбирать нужно безопасный маршрут.

Если, случилось так, что вы попали под лавину, в первую очередь, нужно как можно быстрее избавиться от рюкзака, лыж, сноуборда, стараться плавательными движениями, руками ногами передваиваться так, чтобы как можно дальше оставаться на поверхности.

Если вас засыпало, категорически запрещается кричать, нужно отдышаться, определить в какой позиции вы находитесь: верх головой или вниз головой. Для этого нужно сплюнуть и тем самым понять свое местоположение и ждать помощи.

"Спасатели, когда прибывают на помощь, приступают к зондированию зоны поиска. Спасатели выстраиваются в одну шеренгу как можно ближе к друг другу. Делается один прокол, второй прокол, третий, во время проколов стоит тишина, абсолютная тишина. Поиски начинаются снизу и вверху горы. Когда щуп втыкаем, мы немножко его проворачиваем, так как на коронке зубчики, на них могут быть остатки одежды, по которым и находим пострадавшего. Затем лавинными лопатами, подручными средствами откапываем пострадавшего. Поиски должны занять минимальное время, потому что у пострадавшего его очень мало", - объясняют спасатели.

Также спасатель-кинолог ответили на несколько вопросов, касаемо поисков с использованием собаки.

Сколько у собаки есть время, чтобы найти человека, и он не задохнулся?

В лавинах каждая секунда на счету, чем быстрее это произойдет, тем лучше

Как собака ориентируется, если снега очень много и он плотный?

Снег имеет небольшие поры, запах человека все равно выходит на поверхность и собака считывает его и ориентируется по ним и находит.

Если собака нашла пострадавшего, как это обозначается?

– При обнаружении начинает обозначать эту точку лаем и подзывать тем самым кинолога, кинолог подходит и спасатели производят спасательные работы.

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