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События

Мужчина сломал ногу в горах Алматинской области: на помощь пришли спасатели

горная местность, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 01:53 Фото: Zakon.kz
Мужчина сломал ногу и не смог самостоятельно спуститься с горной местности вблизи зоны отдыха в селе Кайназар, сообщает Zakon.kz.

На помощь мужчине пришли спасатели Алматинской области и медики скорой помощи.

Сотрудники МЧС совместно с медиками оказали первую помощь и спустили мужчину с труднодоступной местности до автомобиля скорой помощи.

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Его доставили в лечебное учреждение, сообщили в МЧС, приложив слова благодарности от подруги пострадавшего.

В марте текущего года спасатели МЧС искали семью из шести человек, которые выехали на сбор грибов в Алматинской области и перестали выходить на связь.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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