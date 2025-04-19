Мужчина сломал ногу в горах Алматинской области: на помощь пришли спасатели

Мужчина сломал ногу и не смог самостоятельно спуститься с горной местности вблизи зоны отдыха в селе Кайназар, сообщает Zakon.kz.

На помощь мужчине пришли спасатели Алматинской области и медики скорой помощи.

Сотрудники МЧС совместно с медиками оказали первую помощь и спустили мужчину с труднодоступной местности до автомобиля скорой помощи.

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Его доставили в лечебное учреждение, сообщили в МЧС, приложив слова благодарности от подруги пострадавшего.

В марте текущего года спасатели МЧС искали семью из шести человек, которые выехали на сбор грибов в Алматинской области и перестали выходить на связь.