Жителя Уральска обвиняют в том, что он угрозами вовлек девушку в проституцию
Фото: pxhere
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра. Его подозревают в вовлечении к проституцию 28-летней девушки, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДП региона, мужчина длительное время угрожал и применял насилие в отношении пострадавшей.
По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.
Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что десятки девушек поставили на учет полицейские Шымкента за занятие проституцией.
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