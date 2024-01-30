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Законодательство РК

Жителя Уральска обвиняют в том, что он угрозами вовлек девушку в проституцию

задержание подозреваемого Фото: pxhere
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра. Его подозревают в вовлечении к проституцию 28-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП региона, мужчина длительное время угрожал и применял насилие в отношении пострадавшей.

По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.

Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Ранее сообщалось, что десятки девушек поставили на учет полицейские Шымкента за занятие проституцией.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
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