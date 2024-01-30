Жителя Уральска обвиняют в том, что он угрозами вовлек девушку в проституцию

Фото: pxhere

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии подразделением по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержан житель областного центра. Его подозревают в вовлечении к проституцию 28-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: