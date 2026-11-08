Ночная история с неожиданным финалом произошла в Костанае: полиция задержала двух мужчин

Ночной конфликт закончился дракой и кражей 280 тысяч тенге в Костанае. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны полицейскими и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время.

Словесный конфликт перерос в потасовку, которая попала на камеры видеонаблюдения. После драки были похищены 280 тысяч тенге.

"Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении ДП.

В полиции напомнили, что хулиганство, применение насилия и хищение чужого имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Ранее в Костанае водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный Mercedes-Benz, который от удара задел еще одну машину, после чего скрылся с места ДТП. Момент столкновения попал на видео.