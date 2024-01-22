В тяжелом состоянии находится подросток из Узбекистана после аварии на трассе ЗКО

15-летний гражданин Узбекистана, пострадавший в смертельной аварии на трассе Уральск-Атырау, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Подросток из Узбекистана, которого доставили в Акжайыкскую районную больницу после смертельного ДТП на трассе Западно-Казахстанской области, перенес операцию. Как рассказали врачи, для лечения юноши в район приехали уральские медики, передает Мой город.

После операции врачи оценивают состояние пациента, как стабильно тяжелое. Подросток получает необходимое лечение, отметили в управлении здравоохранения региона.

15-летний подросток пострадал в аварии, которая произошла 20 января на трассе Уральск-Атырау, когда лоб в лоб столкнулись Mazda CX-7 и грузовик. От полученных при ударе травм на месте скончались три пассажира: два взрослых и один ребенок. Как сообщает издание, погибшие были родителями госпитализированного мальчика.