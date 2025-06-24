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Происшествия

В Алматинской области два человека погибли под колесами поезда

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:12 Фото: pixabay
Вечером 23 июня 2025 года на перегоне "Аксенгер – Бурундай" в Алматинской области поезд насмерть сбил двух человек. Они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировали на подаваемые сигналы локомотива, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" уточнили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось:

"На подаваемые сигналы локомотива они не реагировали. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Проводится расследование".

Специалисты в очередной раз напомнили о необходимости строго соблюдать правила нахождения на железнодорожных путях.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте добавили, что по данному факту линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 344 УК РК.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:12
Безопасность на железнодорожном транспорте: изменения в правилах

В начале июня в Акмолинской области разыскивали хозяина автомобиля Nissan, который чуть не стал причиной аварии на железнодорожном переезде.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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