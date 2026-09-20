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Мир

Женщине проткнули легкое во время сеанса иглоукалывания

Женщина, иглоукалывание, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 08:28 Фото: pexels
Жительнице Санкт-Петербурга проткнули легкое во время процедуры иглоукалывания, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, 30-летняя Елизавета пришла на акупунктуру, но после второй иглы в область трапеции почувствовала резкую боль в груди. Женщину заверили, что все в порядке и посоветовали терпеть боль. Однако вскоре после процедуры женщина поняла, что с трудом дышит.

В больнице выяснилось, что в плевральной полости у Елизаветы скопился воздух – ее срочно госпитализировали.

В Шымкенте суд вынес приговор пластическому хирургу, который работал без соответствующей лицензии и сертификата специалиста. Он провел операцию по блефаропластике, после которой казахстанка полностью потеряла зрение на одном глазу.

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Камила Салкымбаева
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