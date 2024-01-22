Казахстанского блогера арестовали за нарушение ПДД в прямом эфире
Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 22 января, при мониторинге социальных сетей полицейские выявили блогера, который грубо нарушал правила дорожного движения и хвастался этим в прямом эфире. Свои "подвиги" лихач транслировал в TikTok.
"Молодой человек пил алкоголь и выражался нецензурной бранью за рулем автомобиля. Затем он снял передний государственный регистрационный номерной знак и катался по городу, нарушая ПДД", – пояснили в полиции.
Найти правонарушителя помогли видео с камер наблюдения. 24-летнего водителя иномарки Mercedes нашли и задержали. В его отношении составили административные протоколы за управление автомобилем без номерного знака, без страхового полиса, а также за нарушение правил маневрирования. Кроме того, в момент задержания молодой человек был пьян – это привело к составлению еще одного протокола. Его машину отправили на штрафстоянку.
"Нарушитель лишен права управления автотранспортом на семь лет, подвергнут административному аресту на 15 суток и заплатит штраф", – подчеркнули в региональном ДП.
Ранее в Алматы полиция привлекла к ответственности
за нарушение ПДД известную казахстанскую актрису и продюсера Куралай Анарбекову.