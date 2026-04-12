События

133 км/ч на красный: в Астане арестовали злостного нарушителя ПДД

В Астане задержали 27-летнего водителя BMW, который, по данным полиции, грубо нарушал ПДД, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичной полиции, задержанный водитель "на протяжении длительного времени грубо и систематически нарушал требования ПДД".

"С начала года он 61 раз привлекался к административной ответственности, из них 59 – за превышение скорости. Среди наиболее опасных эпизодов – проезд на запрещающий сигнал светофора со скоростью 133 км/ч через пешеходный переход по улице Аль-Фараби. Ранее также зафиксировано его движение со скоростью 216 км/ч при разрешенных 90 км/ч", – рассказали в Департаменте полиции.

Отмечается, что подобное поведение представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Водитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и арестован на 15 суток. Его автомобиль водворен на штрафстоянку.

"Лица, сознательно и систематически игнорирующие требования закона, в том числе при наличии ранее оплаченных штрафов и вне зависимости от уровня дохода, будут привлекаться к более строгим мерам ответственности, предусмотренным законодательством. Закон един для всех. Департамент полиции города Астаны предупреждает: любые грубые и повторные нарушения будут пресекаться жестко и принципиально", – отметили в полиции.

В Казахстане выявили свыше 3 млн нарушений ПДД за первую четверть 2026 года

Ранее сенатор предложил ужесточить ПДД и ввести поощрения для дисциплинированных водителей.

