Вооруженный мужчина выдавал себя за полицейского в Уральске

Лжеполицейского, который обманывал жителей ЗКО, задержали настоящие сотрудники полиции. Житель Уральска успел незаконно получить от горожан 100 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО 25 января, сотрудники региональной полиции задержали мужчину 1990 года рождения, который выдавал себя за представителя правоохранительных органов.

По версии следствия, лжеполицейский обманывал жителей Уральска и завладел суммой в 100 тыс. тенге.





"В ходе обыска по месту жительства и в автомашине задержанного жителя Уральска стражи порядка обнаружили и изъяли: автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное обмундирование сотрудника полиции и вязаную маску с прорезями для глаз", – рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины начали расследование. Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее в Алматы задержали мужчину, который под видом полицейского проникал в квартиры павлодарцев и крал оттуда вещи.