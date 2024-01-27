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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
Ранним утром 27 января специалисты Национального научного центра сейсмонаблюдений зарегистрировали землетрясение в 278 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

27 января в 6 часов 37 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения: 10.9.
  • Магнитуда MPV: 4.6.
  • Глубина: 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК нет ощутимости.

Накануне, около двух часов в ночь на 26 января, жители Алматы снова почувствовали землетрясение. Сейсмологи сообщают, что колебания ощущались в Талгаре мощностью в 2 балла.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.

Накануне Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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