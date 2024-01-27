Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы

Ранним утром 27 января специалисты Национального научного центра сейсмонаблюдений зарегистрировали землетрясение в 278 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

27 января в 6 часов 37 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 10.9.

Магнитуда MPV: 4.6.

Глубина: 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК нет ощутимости.

Накануне, около двух часов в ночь на 26 января, жители Алматы снова почувствовали землетрясение. Сейсмологи сообщают, что колебания ощущались в Талгаре мощностью в 2 балла.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.

Накануне Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.