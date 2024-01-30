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Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
В три часа ночи 30 января казахстанские специалисты зарегистрировали землетрясение в 278 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

30 января в 3 часа 03 минуты по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

  • Энергетический класс землетрясения 10.5.
  • Магнитуда MPV 4.5.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Речь идет о землетрясении, которое ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также Шымкента и Астаны в ночь на 23 января. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.

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