Землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы

Жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов Научного центра сейсмоисследований.

30 января в 4 часа 27 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 13.3.

Магнитуда MPV: 5.8.

Глубина: 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Речь идет о землетрясении, которое ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также Шымкента и Астаны в ночь на 23 января. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.

