Землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы
Фото: Indiana University
Жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов Научного центра сейсмоисследований.
30 января в 4 часа 27 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения: 13.3.
- Магнитуда MPV: 5.8.
- Глубина: 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.
Накануне
министр по чрезвычайным ситуациям Сырым
Шарипханов на аппаратном совещании
раскритиковал работу структурных и
территориальных подразделений МЧС по
подготовке и реагированию к сейсмическим
явлениям. Речь идет о землетрясении,
которое ощутили жители Алматы, Алматинской,
Восточно-Казахстанской, Жамбылской,
Карагандинской областей, а также Шымкента
и Астаны в ночь на 23 января. Подземные
толчки, которые ощутили жители Алматы,
достигали 5 баллов.
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