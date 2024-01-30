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Землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы

Землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы Фото: Indiana University
Жители Алматы в очередной раз почувствовали землетрясение. На этот раз подземные точки достигали двух баллов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на специалистов Научного центра сейсмоисследований.

30 января в 4 часа 27 минут по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения: 13.3.
  • Магнитуда MPV: 5.8.
  • Глубина: 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Речь идет о землетрясении, которое ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также Шымкента и Астаны в ночь на 23 января. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.

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Мария Мельникова
Алматы Казахстан Китай
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