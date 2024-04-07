В Алматы ощутили землетрясение

7 апреля в 13:46 жители и гости Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным алматинских сейсмологов, эпицентр расположен в 460 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 12.5. Магнитуда MPV – 5.3. Глубина – 20 км.

В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.

Вторые подземные толчки произошли 4 марта 2024 года. Тогда в городе прозвучали сирены, сила толчков составила 5 баллов.

Как сообщили в Департаменте по ЧС мегаполиса, Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Алматинцам важно составить семейный или коллективный план действий при землетрясении:

заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения;

определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;

определить кратчайший путь эвакуации из здания, либо занять внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.

Спасатели рекомендуют соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;

отойдите от мебели, окон, люстры;

найдите укрытие – "треугольники жизни" (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен);

покиньте здание (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);

отключите воду, газ, электричество;

возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее;

при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.

Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

Услышав сигнал "Внимание всем!" нужно включить доступные средства оповещения, к примеру, приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.

Для безопасности от вторичных факторов землетрясения рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений (комнат), это работы по прикреплению габаритной мебели к стенам помещений.