ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского

В Карагандинской области при взрыве газа в жилом доме в пос. Ботакара погибли родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района Даурена Турсунбекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации, размещенной 30 января 2024 года на официальной странице Департамента полиции Карагандинской области в Instagram.

"Руководство и личный состав департамента полиции Карагандинской области, Совет ветеранов органов внутренних дел и НГ Карагандинской области выражают глубокое соболезнование оперуполномоченному УП Бухар-Жырауского района Даурену Толегеновичу Турсунбекову в связи с трагической гибелью родителей – Толегена Турсынбековича Рахметова и Алмы Омаровны Рахметовой", – говорится в сообщении.

30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой.

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Позднее стало известно, что работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали заявил, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

По факту взрыва Управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное расследование.