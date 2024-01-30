Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки

Машину алматинки подожгли иностранцы. Об этом случае рассказал Zakon.kz начальник полиции города Арыстангани Заппаров.

По его словам, по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержаны двое граждан Азербайджана, 32 и 38 лет.

Как оказалось, поздно ночью во дворе одного из многоквартирных домой они разбили окно автомашины, залили салон бензином и подожгли.

Заппаров уточнил, что преступление было раскрыто "по горячим следам".

"Подозреваемые пытались уехать из Алматы, тщетно. Установлено, что с владелицей авто подозреваемые знакомы. По их словам, женщина не выполняла обещаний, таким образом, иностранцы хотели ей отомстить. Истинный мотив поджога будет установлен следствием". Глава Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Жакипбаев

Также отмечено, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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