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Законодательство РК

Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки

Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки Фото: pxhere
Машину алматинки подожгли иностранцы. Об этом случае рассказал Zakon.kz начальник полиции города Арыстангани Заппаров.

По его словам, по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержаны двое граждан Азербайджана, 32 и 38 лет.

Как оказалось, поздно ночью во дворе одного из многоквартирных домой они разбили окно автомашины, залили салон бензином и подожгли.

Заппаров уточнил, что преступление было раскрыто "по горячим следам".

"Подозреваемые пытались уехать из Алматы, тщетно. Установлено, что с владелицей авто подозреваемые знакомы. По их словам, женщина не выполняла обещаний, таким образом, иностранцы хотели ей отомстить. Истинный мотив поджога будет установлен следствием".Глава Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Жакипбаев

Также отмечено, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Еще об одном мстительном товарище стало известно в конце 2023 года. Тогда в Семее мужчина переругался со своими соседями и в отместку оставил весь дом без отопления. В итоге 48 владельцев квартир остались с холодными батареями.

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Анастасия Московчук
Арыстангани Заппаров Алматы
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