"Прокатившему" полицейского на капоте жителю Рудного грозит четыре года колонии

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Рудного, который не подчинился законным требованиям полицейского и умышленно наехал на сотрудника правоохранительных органов на автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области 22 декабря, водитель Toyota остановился на одной из улиц города под знаком "Парковка для инвалидов". Нарушение заметил патрульный полицейский, который подошел к автомобилю и сделал водителю замечание.

Но житель Рудного отреагировал на требования полицейского агрессивно и отказался их выполнять. Мужчина попытался уехать, и сотрудник полиции встал на пути автомобиля. Несмотря на это, автомобилист не затормозил, а наехал на патрульного и протащил его на капоте около 50 метров. После этого водитель резко остановил машину, сбросив полицейского с капота, и поспешил покинуть место инцидента.





Личность водителя установили сразу же. По горячим следам его задержали и доставили в местное управление полиции. 35-летнему мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 380 УК РК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Чтобы объективно оценить ситуацию с обеих сторон, в ДП также назначили служебное расследование в отношении действий сотрудника полиции.

Ранее подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Алматы.