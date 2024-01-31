В Актобе заключенные вышли из камеры, пока дежурные спали

В Актобе судят заключенных, сбежавших из ИВС пока дежурные спали. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Пропажу людей обнаружили только утром, но беглецов быстро поймали. 30 января прошли предварительные слушания по этому делу в суде, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, отмечает Astana TV, что один из беглецов проходил по делу о краже в ювелирном магазине на 20 млн тенге. Его сокамерником оказался подозреваемый в хулиганстве. План побега у парней созрел за 5 дней. Они дождались ночи, открыли щеколду камеры и бросились прочь.





"Далее, чтобы пройти мимо спящих дежурных сотрудников ИВС УП города Актобе, не издавая звука, держа обувь в руках, выйдя из камеры, поднялись на 2 этаж в поисках подходящего места для выхода из здания ИВС, где снова спустившись на 1 этаж, подойдя к железной запертой магнитной двери, обхватив руками провод, который мешал открытию двери, дернув его и выведя из строя, пошли через данную дверь". Старший прокурор отдела прокуратуры города Актобе Асель Утенова

К слову, оба подозреваемых свою вину признали. Теперь, помимо основных статей, им вменяют и побег из мест лишения свободы. А это еще до трех лет тюрьмы. Что касается "проспавших" побег сотрудников изолятора, то двое уволены по отрицательным мотивам, а начальник ИВС освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что в августе 2023 года в Карагандинской области из колонии сбежал рецидивист.