Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Житель Петропавловска жестоко избил дворника-инвалида

Житель Петропавловска жестоко избил дворника-инвалида Фото: скриншот с видео
34-летний житель Петропавловска напал на пришкольном участке на мужчину с инвалидностью, который оказался местным дворником, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, случившееся произошло в ноябре прошлого года, когда на 45-летнего мужчину напал на школьном участке местный житель. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, пишет Qazaqstan Media.

Подозреваемого задержали по горячим следам, отмечают в департаменте полиции Северо-Казахстанской области. Как оказалось, у пострадавшего мужчины инвалидность последние 20 лет. После операции в голове установлен шунт.

Полицейские назначили экспертизы в рамках уголовного дела. Результаты показали, что подозреваемый нанес телесные повреждения средней тяжести.

"Пятого января суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам лишения свободы это близко к максимальному наказанию, предусмотренному законом за причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", – рассказали в пресс-службе ДП.

Подсудимого признали виновным по пункту 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК. Приговор вступил в силу и осужденный отбывает наказание в колонии.

Месяцем ранее стало известно, что 28-летний сотрудник Департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свобод.

Читайте также

Байкера-трюкача наказали в Шымкенте
Байкера-трюкача наказали в Шымкенте
предварительные слушания
В Актобе заключенные вышли из камеры, пока дежурные спали
задержание подозреваемого
Жителя Уральска обвиняют в том, что он угрозами вовлек девушку в проституцию
Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: