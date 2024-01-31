Житель Петропавловска жестоко избил дворника-инвалида

34-летний житель Петропавловска напал на пришкольном участке на мужчину с инвалидностью, который оказался местным дворником, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, случившееся произошло в ноябре прошлого года, когда на 45-летнего мужчину напал на школьном участке местный житель. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, пишет Qazaqstan Media.

Подозреваемого задержали по горячим следам, отмечают в департаменте полиции Северо-Казахстанской области. Как оказалось, у пострадавшего мужчины инвалидность последние 20 лет. После операции в голове установлен шунт.

Полицейские назначили экспертизы в рамках уголовного дела. Результаты показали, что подозреваемый нанес телесные повреждения средней тяжести.

"Пятого января суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам лишения свободы это близко к максимальному наказанию, предусмотренному законом за причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", – рассказали в пресс-службе ДП.

Подсудимого признали виновным по пункту 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК. Приговор вступил в силу и осужденный отбывает наказание в колонии.

Месяцем ранее стало известно, что 28-летний сотрудник Департамента статистики Северо-Казахстанской области жестоко убил пенсионерку, у которой снимал квартиру. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свобод.